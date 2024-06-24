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Kırklareli'nde 9 kaçak göçmen yakalandı

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Kırklareli'nde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araçta 9 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan araçta 1'i sürücü 5 Suriye ve 4 Irak uyruklu kaçak göçmen gözaltına alındı. Yapılan incelemede göçmenlerden birinin 'yabancı terör savaşçısı' tanımlı olduğu belirlendi.

Kırklareli'nde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araçta 9 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli merkez Mahya Baba Caddesi'nde polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Araç dur ihtarına uymadı ve kovalamaca başladı. Yakalanan araçta 1'i sürücü 5 Suriye ve 4 Irak uyruklu kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede göçmenlerden birinin 'yabancı terör savaşçısı' tanımlı olduğu belirlendi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Suriye Göçmen Irak 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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