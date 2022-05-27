Kırklareli'nde 9 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Kırklareli'nde 9 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kırklareli'nde 9 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ve Babaeski ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 9 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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