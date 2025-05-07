Kırklareli'nde 84 Şüpheli Yakalandı
Kırklareli polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 84 şüpheliyi yakaladı. 38 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 84 şüpheli yakalandı.
Kırklareli polis ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 84 şüpheliyi yakaladı.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa