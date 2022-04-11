Kırklareli'nde 81 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Kırklareli'nde 81 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırklareli'nde 81 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 81 kaçak göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 81 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Kocatarla ve Ahmetler köylerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce 3 ayrı bölgelerde yapılan araştırmada yabancı uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Yakalanan bazı kaçak göçmenler Bulgar polisi tarafından darp edildiğini ve Türkiye'ye geri gönderildiklerini iddia etti.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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