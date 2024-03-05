Kırklareli'nde 81 hükümlü ve 173 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde polis ekiplerince aranması olan 81'i hükümlü 173 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 173 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 81 hükümlü ise işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRKLARELİ