Kırklareli'nde 8 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 8 kaçak göçmen yakalandı. Ekipler, sorumlu oldukları bölgelerde göçmenlere yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 8 kaçak göçmen yakalandı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa