Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ve Kofçaz ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan araştırmada 8 Suriye ve Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Yaralı olduğu belirlenen 2 kaçak göçmen Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli de gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Lüleburgaz Kırklareli Jandarma Suriye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title