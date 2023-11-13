Kırklareli'nde 78 şüpheli yakalandı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranması olan 78 şüpheliyi yakaladı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 şüpheli cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranması olan 78 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 78 şüpheli gözaltına alındı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 şüpheli cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ