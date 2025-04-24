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Kırklareli'nde 75 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 75 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda bir haftada 75 kaçak göçmen ele geçirildi. Operasyonlar sırasında organizatörlük yaptığı iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri bir haftada 75 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 11 - 17 Nisan tarihleri arasında 75 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 14 şüpheli yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan, olaylarda kullanıldığı iddia edilen 8 araca el konuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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