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Kırklareli'nde 73 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 73 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Kırklareli'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 73 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 73 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 73 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri jandarmada devam ederken Kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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