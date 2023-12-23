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Kırklareli'nde 7 kaçak göçmen yakalandı

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Kırklareli'nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 7 kaçak göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Kırklareli'nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 7 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı. Bölgede çalışma yapan ekipler 7 kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine götürüldü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pehlivanköy Kırklareli Jandarma Göçmen Kaçakçılığı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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