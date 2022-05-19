Kırklareli'nde 7 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

Kırklareli'nde 7 kaçak göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 7 kaçak göçmen yakalandı.
Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 7 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 7 Afganistan ve Fas uyruklu kaçak göçmen yakaladı.
Öte yandan kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa