Kırklareli'nde 7 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Kırklareli'nde 7 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kırklareli'nde 7 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 7 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 7 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 7 Afganistan ve Fas uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Öte yandan kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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