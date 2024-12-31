Kırklareli'nde 68 Kaçak Göçmen Yakalandı, 4 Organizatör Gözaltına Alındı
Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 68 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 4 organizatör gözaltına alındı ve kaçak göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 68 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma komutanlığı ekiplerince kaçak göçmenlere yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada 68 kaçak göçmen yakalandı.
Olayla ilgili 4 organizatör gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 2 araca el konuldu. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa