Kırklareli'nde 66 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kırklareli'nde jandarma ekipleri yaptığı operasyon sonucunda 66 kaçak göçmeni yakaladı. Ayrıca, organizatörlük yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 66 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 66 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaçak göçmenler ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olayda kullanılan 3 otomobile el konuldu. - KIRKLARELİ