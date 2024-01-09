Kırklareli'nde 60 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde şüphe üzerine durdurulan kamyonda 60 kaçak göçmen yakalandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonun kasasında 60 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce İstanbul yolu 3. kilometresinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyon durduruldu.

Kamyonun kasasında yapılan aramada 60 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla kamyonetteki S.Ç. ve A.Y. gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 59 Afganistan, 1 Pakistan uyruklu kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.