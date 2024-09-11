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Kırklareli'nde 6 kaçak göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı

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Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda ayrıca 2 şüpheli organizatörlük yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 6 kaçak göçmen yakalandı, 2 şüpheli organizatörlük yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde kaçak göçmenlere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 6 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Politika 3-sayfa Güncel Göçmen

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