Kırklareli'nde 575 Bin Kök Hint Keneviri İmha Edildi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince ayçiçek tarlasında ekili 575 bin 541 kök Hint keneviri imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinde bir Ayçiçek tarlasında Hint keneviri ekili olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, R.Ç. ve E.A'nın tarlalarında yaptığı incelemede, 575 bin 541 kök Hint keneviri tespit etti.

Tarlada bulunan Hint kenevirleri ekipler tarafından imha edildi.

Olayla ilgili tarla sahipleri ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KIRKLARELİ