Kırklareli'nde 53 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 53 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 53 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri kentte eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması olan 53 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ