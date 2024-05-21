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Kırklareli'nde 51 kaçak göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Kırklareli'nde dur ihtarına uymayan kamyonette yapılan operasyonda 51 kaçak göçmen yakalanırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde dur ihtarına uymayan kamyonette 51 kaçak göçmen yakalanırken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asılbeyli köyünde denetim yapan jandarma ve polis ekipleri bir otomobil ile kamyonete "dur" ihtarında bulundu.

Araçlar dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu jandarma ve polis ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

Araçlarda yapılan aramada 51 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Göçmen Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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