Kırklareli'nde 50 şüpheli yakalandı
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Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından aranması ve kesinleşmiş hapis cezası olan 50 şüpheli yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kırklareli'nde polis ekiplerince aranması ve kesinleşmiş hapis cezası olan 50 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Yapılan çalışmalar neticesinde 50 şüpheli yakalandı
Emniyette işlemleri tamamlanan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine teslim edilirken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa