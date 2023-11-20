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Kırklareli'nde 50 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından aranması ve kesinleşmiş hapis cezası olan 50 şüpheli yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.