Kırklareli'nde 5 Katlı Binada Yangın: Yatalak Hastalar Kurtarıldı

Kırklareli'nin İstasyon Mahallesi'nde 5 katlı bir binada çıkan yangında, mahsur kalan yatalak hastalar merdivenli araçla kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede binayı saran dumanlar nedeniyle apartmanda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Binada bulunan yatalak hastalar ise merdivenli araç yardımıyla kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

