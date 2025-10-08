Kırklareli'nde 5 Katlı Binada Yangın: Yatalak Hastalar Kurtarıldı

Kırklareli'nde 5 katlı binada çıkan yangında yaşlı ve yatalak hastalar merdivenli araç ile kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede binayı saran dumanlar nedeniyle apartmanda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Binada bulunan yatalak hastalar ise merdivenli araç yardımıyla kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ