Kırklareli'nde 5 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kofçaz ilçesinde jandarma ekipleri, aldıkları ihbar üzerine gerçekleştirdikleri operasyonla 5 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 5 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler bölgede yaptığı çalışma neticesinde 5 kaçak göçmeni yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
