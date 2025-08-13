Kırklareli'nde 5 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kofçaz ilçesinde jandarma ekipleri, aldıkları ihbar üzerine gerçekleştirdikleri operasyonla 5 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler bölgede yaptığı çalışma neticesinde 5 kaçak göçmeni yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa