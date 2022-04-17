Kırklareli'nde 5 günde 264 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde 5 günde 264 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kırklareli'nde 5 günde 264 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri 5 günde yurda yasadışı yollarla giren 264 kaçak göçmen yakaladı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde jandarma ekipleri 5 günde yurda yasadışı yollarla giren 264 kaçak göçmen yakaladı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri 10 - 15 Nisan tarihleri arasında kent ve giriş çıkışlarında kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar yaptı. Ekipler çalışmalar neticesinde 264 Afganistan, Filistin, Suriye, Fas ve Tunus uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.

Öte yandan kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı, 12 araca el konuldu.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine götürüldü. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli, Jandarma, Nisan, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title