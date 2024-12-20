Kırklareli'nde 47 Aranan Şahıs Yakalandı
Kırklareli'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 22'si tutuklandı.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 şahıs yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 şahıs yakalandı. Şahıslardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22'si işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa