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Kırklareli'nde 45 Aranan Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde 45 Aranan Şüpheli Yakalandı
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 45 şüpheliyi yakaladı. 22 hükümlü cezaevine teslim edildi, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 45 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 45 şüpheliyi yakaladı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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