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Yönetmen İlker Canikligil gözaltına alındı

Kırklareli'nde 44 Kaçak Göçmen Yakalandı, 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde 44 Kaçak Göçmen Yakalandı, 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 44 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 44 kaçak göçmen yakalandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 44 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Olaylarda kullanıldığı tespit edilen 4 araca el konuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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