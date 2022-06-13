Kırklareli'nde 43 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli'nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 43 kaçak göçmen yakalandı. Kırklareli'nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 43 kaçak göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır kapısı yakınları, Babaeski, Vize ve Kofçaz ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Babaeski ilçesinde M.K. yönetimindeki minibüsü durdurdu. Durdurulan minibüste 14 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kofçaz ilçesinde de B.A. idaresindeki kamyonet ve ormanlık alanda 16 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, Vize ilçesinde ise durdurulan ticari takside 4 ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır kapısı yakınları 9 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla M.K., B.A. ve ticari taksi şoförü gözaltına alınırken yakalanan toplamda 43 kaçak göçmen jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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