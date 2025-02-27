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Kırklareli'nde 41 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde 41 Şüpheli Yakalandı
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 şüpheliyi yakaladı. 17 hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 41 şüpheliyi yakaladı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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