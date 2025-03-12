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Kırklareli'nde 40 Şüpheli Yakalandı

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranması olan 40 şüpheliyi yakalayarak adli işlemlere başladı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik 3-9 Mart 2025 tarihleri arasında yaptıkları çalışmalar neticesinde 40 şüpheliyi yakaladı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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