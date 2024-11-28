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Kırklareli'nde 40 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde 40 Şüpheli Yakalandı
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri, aranması olan 40 şüpheliyi yakaladı. 18 hükümlü, kesinleşmiş hapis cezası sonrası cezaevine gönderildi, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranması olan 40 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri haklarında aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 40 şüpheli yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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