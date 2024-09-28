Kırklareli'nde 38 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 38 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ