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Kırklareli'nde 38 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde 38 Şüpheli Yakalandı
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 şüpheli yakalandı. 6 şüpheli cezaevine teslim edilirken, diğerleri serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 38 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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