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Kırklareli'nde 38 adet kaçak içki yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kırklareli'nde 38 adet kaçak içki yakalandı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısından ülkeye giriş yapan ve Kırklareli'nde durdurulan otomobilde 38 adet kaçak içki yakalandı.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısından ülkeye giriş yapan ve Kırklareli'nde durdurulan otomobilde 38 adet kaçak içki yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Kaçaklığın Men ve Takibi" amacıyla, yapılan 'Risk Analizi' çalışmaları neticesinde Edirne Kapıkule Sınır Kapısından ülkeye giriş yapan ve riskli araç olarak değerlendirilen şüpheli araç Lüleburgaz ilçesinde durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramada 24 adet bira ve 14 adet rakı ele geçirildi.

Otomobilde bulunan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli Tragger Edirne 3. Sayfa Haberler

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