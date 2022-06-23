Kırklareli'nde 37 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 37 kaçak göçmen yakalandı. Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 37 kaçak göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, kent merkezi ve Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 37 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli Jandarma 3. Sayfa Haberler

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