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Kırklareli'nde 354 Kaçak Göçmen ve 16 Organizatör Yakalandı

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Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 354 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 354 kaçak göçmen yakalandı, 16 organizatör gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli'nde jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 354 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 16 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Göçmen Hukuk Suç

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