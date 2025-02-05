Kırklareli'nde 34 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 34 şüpheliyi yakaladı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ