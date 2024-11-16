Kırklareli'nde 33 Aranan Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince aranması olan 33 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 33 şüpheli yakalandı. Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ