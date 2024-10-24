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Kırklareli'nde 32 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde 32 Şüpheli Yakalandı
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranması olan 32 şüpheliyi yakaladı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranması olan 32 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 32 şüpheli yakaladı.

Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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