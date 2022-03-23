Kırklareli'nde 32 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Kırklareli'nde 32 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırklareli'nde 32 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 32 kaçak göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 32 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Tastepe, Yukarıkanara, merkeze bağlı Çağlayık köyü ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada Suriye, Fas, Cezayir ve Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan bazı kaçak göçmenler, Bulgar polisi tarafından yakalanıp darp edildikten sonra Türkiye'ye gönderildiğini iddia etti. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aziziye Sınır Kapısı, Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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