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Kırklareli'nde 31 Şüpheli Yakalandı

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Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli yakalanırken, 16 hükümlü cezaevine gönderildi.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 31 şüpheliyi yakaladı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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