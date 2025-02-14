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Kırklareli'nde 31 Suçlu Yakalandı

Kırklareli'nde 31 Suçlu Yakalandı
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Kırklareli'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 şüpheli yakalandı. 10 hükümlü cezaevine gönderilirken diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 31 şüpheliyi yakaladı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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