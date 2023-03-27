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Kırklareli'nde 300 kaçak göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kırklareli'nde 300 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 300 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 300 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 17 - 23 Mart tarihleri arasında il genelinde yaptığı önleyici devriye faaliyetleri neticesinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 300 kaçak göçmenle birlikte 5 organizatör yakalandı.

Olaylarda kullanılan 4 araca el konuldu.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 5 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli Jandarma 23 Mart 3. Sayfa Haberler

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