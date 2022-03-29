Kırklareli'nde 26 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Kırklareli'nde 26 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırklareli'nde 26 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'den yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 26 kaçak göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'den yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 26 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ve Kofçaz ile Babaeski ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 26 Afganistan, Suriye ve Fas uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla E.G. gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aziziye Sınır Kapısı, Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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