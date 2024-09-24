Kırklareli'nde 253 Kaçak Göçmen Yakalandı, 9 Şüpheli Gözaltında

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 253 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen 253 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ