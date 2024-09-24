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Kırklareli'nde 253 Kaçak Göçmen Yakalandı, 9 Şüpheli Gözaltında

Kırklareli'nde 253 Kaçak Göçmen Yakalandı, 9 Şüpheli Gözaltında
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 253 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı ve 6'sı tutuklandı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 253 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen 253 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnsan Hakları Göçmenler Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Göçmen Hukuk

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