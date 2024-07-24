Kırklareli'nde 250 Bin Liralık Uyuşturucu Operasyonu

Kırklareli'nde polis ekiplerinin bir ticari taksiye düzenlediği operasyonda 250 bin lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler bir ticari taksiyi durdurdu. Takside yapılan aramada piyasa değeri 250 bin lira olan 148.83 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulanan U.D. ve F.K. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ