Kırklareli'nde 24 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde 24 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli'nde 24 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 24 litre kaçak içki ele geçirildi.

 - Güncelleme:

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 24 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri Bulgaristan'dan ülkeye yasa dışı yollarla kaçak içki getirildiği bilgisine ulaştı. Ekiplerce belirlenen otomobil Babaeski ilçesi Taşköprü köyünde durduruldu. Sürücülüğünü Ç.C'nin yaptığı otomobilde yapılan aramada 17 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Vize ilçesinde de M.S'nin evinde yapılan aramada 7 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili M.S. ve Ç.C. gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bulgaristan Kırklareli Jandarma 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title