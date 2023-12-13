Kırklareli'nde 23 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 23 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 23 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 23 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemeleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ