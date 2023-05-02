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Kırklareli'nde 23 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 23 kaçak göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kırklareli'ne yasa dışı yollarla geldiği belirlenen 23 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'ne yasa dışı yollarla geldiği belirlenen 23 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ve Babaeski ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler bölgelerde yaptığı araştırmada; Pakistan, Suriye ve Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmeler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bulgaristan Kırklareli Jandarma 3. Sayfa Haberler

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