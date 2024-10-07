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Kırklareli'nde 2 PKK Üyesi Yakalandı

Kırklareli'nde 2 PKK Üyesi Yakalandı
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda 2 PKK terör örgütü üyesi yakalandı. Şüphelilerin terör propagandası yaptığı tespit edildi.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından 2 PKK terör örgütü üyesi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri terör suçlarının ortaya çıkarılması ve terör örgütü mensuplarının tespit ve yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde 2 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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