Kırklareli'nde 2 Katlı Evde Yangın Çıktı
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde U.T.O'ya ait 2 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası evde hasar meydana geldi.
Kırklareli'nde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde U.T.O'ya ait 2 katlı evin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, evde hasar oluştu. - KIRKLARELİ