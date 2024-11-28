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Kırklareli'nde 2 Katlı Evde Yangın Çıktı

Kırklareli'nde 2 Katlı Evde Yangın Çıktı
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde U.T.O'ya ait 2 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası evde hasar meydana geldi.

Kırklareli'nde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde U.T.O'ya ait 2 katlı evin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, evde hasar oluştu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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