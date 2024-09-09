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Kırklareli'nde 2 Bin 4 Kaçak Göçmen Yakalandı, 67 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kırklareli'nde jandarma ekipleri son 1 ayda yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2 bin 4 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonlar sonucunda 67 şüpheli de gözaltına alındı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince son 1 ayda 2 bin 4 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddia edilen 67 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar yaptı. Son 1 ayda yapılan operasyonlarda 2 bin 4 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 67 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 40'ı çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, insan kaçakçılığı olaylarında kullanılan 41 araca el konuldu. Kaçak göçmenler ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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